» السعودية تحذر رعاياها المتواجدين في هذه الدولة

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وكالات - الدويني فولي

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السفارة

دعت سفارة المملكة العربية السعودية في بريطانيا، رعاياها من السائحين والمقيمين السعوديين في لندن، لتجنب أماكن التظاهرات المزمع تنظيمها خلال الفترة المقبلة بوسط العاصمة البريطانية، بشأن التغيرات البيئية. 
وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "نظرًا لوجود مظاهرات في منطقة وسط لندن بشأن التغيرات البيئية، والتي ستبدأ يوم الأحد المقبل، تؤكد السفارة ضرورة الحرص واتباع التعليمات التي تصدرها سلطات المملكة المتحدة بهذا الشأن، وتجنب أماكن التجمعات وتوخي الحيطة والحذر".

ويتجمع نشطاء فى مجال البيئة، بالعاصمة البريطانية لندن، فى مظاهرة لمطالبة الحكومات بضرورة التحرك السريع لمكافحة الاضطرابات المناخية ووضع حد لاستخدام مصادر الطاقة الأحفورية، ويطالب النشطاء بضرورة التحرك السريع لمكافحة الاضطرابات المناخية والاحتباس الحراري.

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