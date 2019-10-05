السياحة تختتم معرض السفر والسياحة UITM فى مدينة كييف بأوكرانيا

05 أكتوبر 2019 - 11:19 ص

اختتمت وزارة السياحة مشاركتها المميزة في الدورة السادسة والعشرين لمعرض السفر والسياحة UITM الذي أقيم خلال الفترة من 2-4 أكتوبر الجاري بمدينة كييف بأوكرانيا، والذي يعد واحدًا من أكبر الفعاليات الدولية السياحية في أوكرانيا.

وافتتح الجناح المصري السفير حسام الدين على سفير جمهورية مصر العربية في كييف، وشارك في الافتتاح السيد محمد عبد اللطيف المستشار السياحي في براج والمشرف على أوكرانيا، ووفد رسمي من الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

وحظي الجناح المصري المشارك بالمعرض بإعجاب زائري المعرض الذين توافدوا بأعداد كبيرة للاستمتاع بالأنشطة التفاعلية والعروض الموسيقية والفنية بالجناح، وقام الزائرون بالتقاط الصور التذكارية، وتم تدشين هاشتاج خاص خلال فترة المعرض بعنوان #Egyptuitm2019 شارك من خلاله الزائرين بوضع أجمل اللقطات والصور التذكارية لهم على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والانستجرام، وقد لاقت هذه الصور تفاعلا كبيرا ومتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم تنظيم مجموعة من المسابقات بين الزائرين ومنح جوائز تذكارية.

وقد جاءت هذه المشاركة في ضوء إستراتيجية الوزارة لتنويع الأسواق السياحية وفتح أسواق سياحية جديدة.

ويعد السوق الأوكراني أحد أهم الأسواق الواعدة بالنسبة للمقصد السياحي المصري والتي شهدت تطورا كبيرا من حيث حجم الحركة السياحية والأعداد الوافدة، حيث جاء السوق الأوكراني في قائمة أفضل عشر دول مصدرة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر واحتل المركز الثاني بعد السوق الألماني.

وتتزايد أهمية هذا السوق بعد تسيير طيران مباشر بين كييف والقاهرة عن طريق الخطوط الجوية الأوكرانية منذ إبريل 2018 .

وقد لاقي الجناح المصري المشارك في هذا المعرض إشادة واستحسان الزائرين والمشاركين من الفنادق والشركات المصرية المشاركة نظرا لموقع الجناح المتميز، فضلا عن تزويد الجناح المصري بتقنيات تكنولوجية حديثة مثل تقنية الهولوجرام.

كما تم وضع شاشات تعرض مواد ترويجية عن كل مدينة سياحية على حدى مثل شرم الشيخ، الغردقة، الاقصر، وذلك لإلقاء الضوء على المدن السياحية المصرية المختلفة في ضوء استراتيجية الوزارة في الترويج branding by destination ، كما زُينت جدران الجناح المصري بمواد ترويجية لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM 2020 .

هذا وسوف يشهد السوق الأوكراني مزيد من الحملات الترويجية والقوافل السياحية خلال الفترة القادمة بالتعاون مع منظمي الرحلات لدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة الى مصر خلال شتاء 2019-2020 ، فضلا عن الترويج للمتحف المصري الكبير بالتنسيق مع الشركاء المهنيين لاسيما الخطوط الجوية الاوكرانية والتي تقوم بتسيير 4 رحلات طيران مباشرة اسبوعيا الى القاهرة .