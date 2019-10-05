فيديو يكشف حقيقة موكب الملك "سلمان" في السماء

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متابعات-علا خطاب

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تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لموكب مهيب للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أثناء عودته من الرياض، حيث انتشر المقطع بشكل واسع، حيث ظهر طائرة كبيرة يرافقها عدد من المقاتلات الحربية.

وكانت القوات الجوية الملكية السعودية قد استعدت بطائرات من نوع "F15s ،F15C ، تورنيدو، تايفون" وطائرة (MRTT ) والمخصصة للتزود بالوقود، حيث تم تجهيزها خصيصا للمشاركة في هذه الاحتفالية.

من جهتها، كشفت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، أمس الجمعة، أن مقطع الفيديو للقوات الجوية السعودية تجوب الرياض وذلك خلال الاحتفال باليوم الوطني.

كانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في 21 سبتمبر على موقعها، أن مجموعة من الطائرات المقاتلة المطلية باللون الأخضر وبشعارات المملكة العربية السعودية ستقوم بالاستعراض في كل من مدينة جدة والرياض والمنطقة الشرقية.

وعاد الملك سلمان بن عبد العزيز إلى العاصمة السعودية الرياض الأربعاء الماضي بعد أشهر من إقامته في مدينة جدة.


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