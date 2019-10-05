» "بلوك" من رضوى الشربينى لإبراهيم سعيد والسبب "أبو تورتة"

05 أكتوبر 2019 - 12:44 م

على خطى الفنانة رانيا يوسف، قامت الإعلامية رضوى الشربينى بعمل "بلوك" للاعب الأهلي والزمالك السابق ومنتخب مصر المعتزل إبراهيم سعيد، بعد تغريدة لها عن مصطفى الشهير بـ "أبو تورتة".

وشاركت رضوى الشربيني، من خلال حسابها الشخصى على "تويتر" تغريدة لها كتبت فيها: "#مصطفي_أبو_تورتة ده أنت هتزعل وهتجيب ناس تزعل معاك"، ليسخر منها إبراهيم سعيد وتقوم بحظره بعد ذلك.

وداعبه أحد المتابعين قائلا: "هو إيه حكاية البلوكات معاك يا هيما، رضوى ورانيا إيه الدنيا، خير على فكرة".

وشغلت قضية مصطفي أبو تورتة الرأي العام الفترة الأخيرة وأصبح متصدر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر، والتي اتهتمت فيه عروسة تدعي نهال خطيبها مصطفي بالهروب من قاعة الفرح وسرقة "التورتة"