جيهان السادات: زوجي استرد سيناء والسيسي يعمرها

05 أكتوبر 2019 - 12:46 م

أذاعت وزارة الدفاع المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، مجموعة من البرومات بعنوان "أكتوبر 73 الإرادة والتحدي"، أعدتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة احتفالًا بالذكرى الـ46 لنصر السادس من أكتوبر.

وتحدثت السيدة جيهان السادات، حرم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، خلال البرومو الـ10، عن كثير من معلومات التي تخص قرار خوض المعركة.

وأكدت السادات خلال حديثها أن قرار الحرب كان قرارًا خطيرًا، لكنه اعتمد على الجندي المصري الشجاع، وقوته وشجاعته، التي مكنته من رد الاعتبار ليس المصريين فقط، وإنما العرب بأكملهم.

وتابعت، زوجي الرئيس الراحل محمد أنور السادات، استرد سيناء، والرئيس عبد الفتاح السيسي، يعمرها الآن.