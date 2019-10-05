عفو رئاسي بمناسبة نصر أكتوبر

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وكالات - الدويني فولي

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قرارًا بالعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر.
ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر من عام 2019 بالنسبة للفئات التالية:
- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 6\10\2019، 15 سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمد 5 سنوات.

- المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل 6\10\2019 متى كان نفذ ثلث مدتها بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر.

- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية وأمضوا في السجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

ويشمل القرار تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقًا لأحكام هذا القرار.

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