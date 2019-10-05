  • السبت 05 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر04:18 م
بحث متقدم
أرشيفية

بث مباشر.. ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أبوالقاسم

بيان عاجل ردًا على حكم إعدام مصري بالسعودية

الأهلي

بث مباشر.. الأهلى يواجه أسوان بالدوري الممتاز

حسام البدري

بالأسماء.. "البدري" يختار 23 لاعبًا لمواجهة المنتخب مع بتسوانا

استراحة

ما لا تعرفه عن إستراحة "السادات" فى سانت كاترين

صائد الدبابات

"صائد الدبابات" يحكى أسرارًا عن الجنود المصريين

فريق الأهلي

مفاجأة وحيدة في تشكيل الأهلي أمام أسوان

السقوط في بئر سبع

غيروا دينهم وفروا إلى إسرائيل.. مصير أبطال "السقوط فى بئر سبع"

الملك سلمان وولي العهد

الملك سلمان وولى العهد يوجهان رسالة للرئيس السيسى

منة فضالي

بصورة مثيرة.. متابعون لـ منة فضالي: "مبتزهقيش من القلع"

فى ذكرى أكتوبر..

"صائد الدبابات" يحكى أسرارًا عن الجنود المصريين

الصفحة الأخيرة

صائد الدبابات
صائد الدبابات

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

مصدر مقرب من عمرو دياب يكشف أسرارًا خطيرة عن حياته

#

وثائق بخط اليد للملكة فكتوريا تكشف أسرارًا جديدة عن وفاة زوجها

#

الكشف عن سر الاستقالات الجماعية للمعلمين المصريين في الكويت

#

"مصر تستطيع".. مؤسسة وليدة للتواصل مع علماء مصر بالخارج

وزير المالية

محمد معيط

الاسمري

التقنية

تزامنًا مع احتفال البلاد بنصر أكتوبر العظيم، في ذكراه الـ46، والتي تحل غدًا الأحد، كشف الرقيب إبراهيم السيد عبد العال "صائد الدبابات"، عدة أسرار جديدة عن حرب أكتوبر وكيف قهر جنود مصر القوات الإسرائيلية ووسائلهم الحديثة.

وفي مقابلة، مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال "عبد العال"، إنه كان يعمل "حكمدار طاقم الصواريخ بالفرقة 16"، ونجح بمفرده في تدمير 18 دبابة، فضلًا عن قنص مدرعتين خلال حرب أكتوبر 1973، ذاكرًا أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات منحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى؛ تقديرًا لأعماله البطولية، ولقب بـ"صائد الدبابات"، لإسقاطه العديد من دبابات العدو.

وأشار إلى حصوله على العديد من الأوسمة منها ميدالية اللجنة المركزية بالاتحاد الاشتراكي، ودرع القوات المسلحة من المشير محمد حسين طنطاوي، ودرع الجيش الثاني الميداني، إضافة إلى العديد من شهادات التقدير وميداليات من مختلف الجامعات المصرية وقصور الثقافة.

وأوضح "عبد العال" أنه التحق بالتجنيد عام 1969 بعد حصوله على دبلوم تجارة بالتل الكبير لإدارة المدفعية بألماظة، ثم تدرب على قواعد التعليم الأساسي لمدة 45 يوما بعدها انتقل لتشكيل 5 كتائب صواريخ، ونال شرف حكمدارية أحد الأطقم.

وأضاف أن مهمته هو وزملائه كانت تأمين قيادة اللواء وجسر شط القناة، وتأمين عبور القوات من الغرب إلى الشرق، حيث نجحوا في منع تقدم أكثر من 40 دبابة معادية كان العدو يدفع بها في هجوم على القوات المصرية، قائلا إن" تلك الدبابات كانت تضم أطقم من القوات الخاصة الإسرائيلية؛ بهدف اصطياد أطقم قنص الدبابات المصرية، ولكن القوات المصرية نجحت في وقف تقدم اللواء المدرع الإسرائيلي، الذي حاول اختراق خطوط القوات المصرية، وبرهنت قوات المشاة المصرية أنها قادرة على مواجهة العدو الإسرائيلي فيما هو متاح من إمكانيات.

وأوضح أنه في يوم 14 أكتوبر شن العدو الإسرائيلي هجوما على موقع الكتيبة في محاولة الاختراق والوصول للقناة، ذاكرا أن المعركة استمرت أكثر من 14 ساعة، تم خلالها تدمير 27 دبابة، وتكبد العدو الإسرائيلي خسائر فادحة وكبيرة، وكانت من إحدى المعارك الفاصلة في الحرب.

واختتم حديثه،بإنه كان يشعر بسعادة بالغة لا توصف مع نجاحه في قنص دبابة من دبابات العدو الذي أوهم العالم بأنه الجيش الذي لا يقهر لأنه استطاع تدمير 7 دبابات في 30 دقيقة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بسبب اختراق هاتفه.. الأمير هاري يقاضي هؤلاء
» إحالة محافظ المنوفية السابق للمحاكمة بتهمة غسيل أموال
» "عنيك فى عنينا" تنجح فى الكشف على 23802 مواطنًا بالبحيرة
» بعد مرضها..هنا الزاهد تصدم متابعيها من شهر العسل
» السلطات العراقية ترفع حظر التجوال
» إطلالة صادمة لفنانة شهيرة في شوارع نيويورك
» بعد ظهورها عارية مع ابنها..فنانة شهيرة ترقص بـ"البكيني"
» "بلوك" من رضوى الشربينى لإبراهيم سعيد والسبب "أبو تورتة"
» بـ"إطلالة شتوية" رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل
» ترامب يصدم موظفي مجلس الأمن القومي بهذا الإجراء
» محاولة انتحار فاشلة لشاب سعودي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    05:41 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف