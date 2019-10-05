» السلطات العراقية ترفع حظر التجوال

05 أكتوبر 2019 - 02:19 م

رفعت السلطات العراقية، اليوم السبت، حظر التجوال الذي فرضته قبل أيام في بغداد، وتحداه المحتجون، بينما ارتفع عدد القتلى جراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة إلى 72 شخصًا.

ووفقًا لـ"رويترز" فإن حركة المرور عادت إلى طبيعتها في العاصمة، وعم الهدوء الشوارع والميادين الرئيسية، وما زالت حواجز خرسانية تغلق المناطق التي تجمع فيها المحتجون بالآلاف؛ حيث اشتبكوا مع الشرطة خلال الأيام الماضية.

وقال مراسلون من رويترز، إن قناصة من الشرطة أطلقوا النار على المحتجين يوم الجمعة، ما يصعد الأساليب العنيفة التي تستخدمها قوات الأمن والتي شملت إطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.

واتهمت قوات الأمن مسلحين بالاندساس وسط المحتجين لإطلاق النار على الشرطة، وقُتل عدد من أفراد الأمن.

يذكر أن الاحتجاجات اندلعت على التوزيع غير العادل لفرص العمل، ونقص الخدمات والفساد الحكومي يوم الثلاثاء الماضي، في بغداد ثم انتشرت على نحو سريع إلى بقية المدن العراقية خاصة في الجنوب.

وتعتبر هذه الاحتجاجات الأكثر دموية بالعراق منذ الإعلان عن هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في ،2017 وتسببت في هزة لحكومة عادل عبد المهدي التي تولت السلطة قبل عام.

واستجابت الحكومة للاحتجاجات بوعود إصلاح لتهدئة المحتجين على الأرجح.