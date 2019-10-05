» بسبب اختراق هاتفه.. الأمير هاري يقاضي هؤلاء

05 أكتوبر 2019 - 02:38 م

أقام الأمير هاري، دعوى قضائية ضد ناشري صحيفتي؛ صن وديلي ميرور، بسبب ادعاءات باختراق هاتفه في الوقت الذي صعد فيه هو وزوجته ميجان معركتهما ضد صحف التابلويد.

وتأتي خطوة الأمير هاري دوق ساكس؛ وفق "رويترز" بعد أيام من اتخاذه وميجان إجراء قانونيًا ضد صحيفة مختلفة ردا على ما وصفه "تنمر" بعض قطاعات وسائل الإعلام البريطانية.

يذكر أن الأمير هاري تعرض لعملية تنصت على هاتفه في فضيحة هزت امبراطورية صحف قطب الإعلام روبرت مردوخ وأدت إلى إغلاق صحيفته نيوز أوف ذا وورلد في 2011.

وقالت متحدثة باسم الأمير هاري "رفعت دعاوى باسم دوق ساسكس في المحكمة العليا فيما يتعلق بالتقاط رسائل بريد صوتي بشكل غير قانوني".

وأكدت متحدثة باسم مجموعة صحف نيوز جروب ناشرة صحيفة صن رفع هاري دعوى قضائية.