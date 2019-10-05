بصورة مثيرة.. متابعون لـ منة فضالي: "مبتزهقيش من القلع"

من جديد، أثارت الفنانة منة فضالي، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورة جديدة لها على "إنستجرام" وهي في حمام السباحة بملابس البحر.

وظهرت "منة" في الصورة وهي ترتدي بكيني أسود وفي يدها مشروب وتجلس في وسط حمام السباحة .

وعلقت منة فضالى على الصورة قائلة: "لست من المجانين والحمقي الذين لا يعرفون حقيقتهم والمدعين للمثالية، أعرف جيدًا ما هي أخطائي".

ونالت الصورة تفاعلاً كبيرًا من رواد التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات كالآتي: "أنتي هتصيفي طول السنة وإلا مش مصدقة أنك خسيتي"،" الله انتي عسل وكيوت جدا"، "ما بتزهقيش من القلع" .