صلاح يقود ليفربول أمام ليستر سيتي

يقود النجم محمد صلاح تشكيل فريق ليفربول اليوم، والذي أعلنه الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، وذلك في مباراة فريقه أمام ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأجرى يورجن تغييران على تشكيل الريدز، بإشراك ديان لوفرين بدلاً من جويل ماتيب المصاب، وجيمس ميلنر بدلاً من جوردان هيندرسون.

وجاء تشكيل ليفربول لمباراة ليستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: أرنولد - فان دايك - لوفرين - روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو - ميلنر - فينالدوم.

خط الهجوم: ماني - صلاح - فيرمينو.