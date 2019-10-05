وزير المالية: تمكين الكفاءات الشابة من شغل المواقع القيادية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الملتقيات الدورية للتخطيط الاستراتيجي التي تحرص على تنفيذها وزارة المالية من خلال وحدة إدارة المشروعات، تستهدف تحفيز العاملين، خاصة الشباب، على الأداء المتميز عبر مدارات مبتكرة وأفكار خلاَّقة تُسهم في رفع كفاءة العمل.

وكذلك تحسين مستوى خدمات الوزارة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تيسير الحصول عليها، وضمان الجودة الشاملة بمختلف قطاعات الوزارة ووحداتها؛ إيمانا بأهمية الاستثمار في القدرات البشرية، ورعاية الكفاءات الشابة النابهة، موضحًا أن الوزارة تُولى شباب العاملين عناية خاصة؛ لتشجيعهم على الاستمرار في تطوير قدراتهم بما يُؤهلهم لأداء دور أكبر خلال المرحلة المقبلة، ويُرسى دعائم الإبداع الإداري في بيئة عمل مناسبة تتناغم مع ما تبذله الدولة من جهود كبيرة لتحقيق الإصلاح الإداري.