» الدوري الإنجليزي.. برايتون يقسو على توتنهام بثلاثية

05 أكتوبر 2019 - 04:59 م

سقط فريق توتنهام أمام نظيره برايتون، بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.

أحرز نيال موباي الهدف الأول لفريق ليستر في الدقيقة الثالثة وأضاف هدفين في الدقيقتين 32 و65.

وتوقف رصيد توتنهام عند 11 نقطة في المركز السادس، فيما رفع برايتون رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني عشر.

وهذه هي الخسارة الثاني على التوالي لتوتنهام في كافة المسابقات حيث خسر الفريق يوم الثلاثاء الماضي أمام بايرن ميونخ الألماني 2 / 7 في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه الخسارة هي الثالث لتوتنهام في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين، فيما يعد هذا الفوز هو الثاني لبرايتون في الدوري هذا المسوم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.