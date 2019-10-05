» «نيمار» يظهر في أزمة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

05 أكتوبر 2019 - 05:14 م

قررت مسئولو نادي جينراسيون الاستعانة بخدمات المحامى الإسبانى خوان كريسبو المحامى الخاص بالنجم نيمار دا سيلفا صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسى والمنتخب البرازيلي، تحسبًا لاستبعاده من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وذكر موقع "leral"، أن نادى جينيراسيون فوت السنغالى سيلجأ للمحكمة الرياضية الدولية "كاس" ضد نادى الزمالك والاتحاد الأفريقى "الكاف"، حال إعتبار "الأبيض" متأهلاً لدور المجموعات الأفريقي.

وذكر الموقع أن المحامى الإسبانى خوان كريسبو وهو المحامى الخاص بالبرازيلى نيمار دا سيلفا، يعمل فى نفس شركة المحاماة التى يعمل بها موسى سار المحامى الخاص بالنادى.

وحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" الثامن من أكتوبر من الجارى، موعدًا لإعلان قراره بشأن أزمة مباراة الزمالك وبطل السنغال.

وأطلق الحكم المالى محمدوا كيتا، صافرته معلنًا فوز الزمالك بنتيجة 3/0 بعد انسحاب جينيراسيون فوت السنغالى، من المباراة التى كان مقرر انطلاقها فى الثامنة مساء الاحد الماضى على استاد "برج العرب"، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، بهذه النتيجة يتأهل الفريق الأبيض رسميًا لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، حيث خسر من الفريق السنغالى فى مباراة الذهاب بنتيجة 2/1، ثم فاز فى لقاء العودة بنتيجة 3/0 عقب انسحاب جينيراسيون فوت، ليفوز الأبيض بنتيجة 4/2 بمجموع المباراتين.

وتمسك الفريق السنغالى بموقفه برفض إقامة مباراة الزمالك بملعب "برج العرب"، بداعى أن اللقاء كان محددًا له السبت الماضى على ملعب "بتروسبورت" رغم تلقيهم خطابًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها فى اليوم التالى فى ملعب "برج العرب" بدلاً من السبت فى ملعب "بتروسبورت".