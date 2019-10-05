» الأهلي يُمطر شباك أسوان بخماسية

05 أكتوبر 2019 - 05:22 م

حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزًا ساحقًا على أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم،السبت، على ملعب أسوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدورى العام.

سجل أهداف الأهلي كل من، حسين الشحات ، أجاي ، حمدي فتحي وقفشة ورمضان صبحي فيما سجل أوميد أوكري هدف أسوان الوحيد.

وبههذ النتيجة يرتفع رصيد الاهلي إلى 9 نقاط جمعهم من 3 إنتصارات ويستعيد المارد الأحمر قمة الدوري فيما يتوقف رصيد اسوان عند نقطة واحدة ويبقي في المركز السادس عشر.

الشوط الأول

الأهلى فاز فى الجولتين الماضيتين للدوري على حساب سموحة بهدف دون رد ثم الانتاج الحربى برباعية دون رد ليحقق العلامة الكاملة مع مدربه السويسرى رينيه فايلر قبل مواجهة أسوان

بينما خسر أسوان الجولة الافتتاحية من المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم تعادل مع نادى مصر بدون أهداف ولم يحقق أول فوز حتى الان فى المسابقة تحت قيادة مدربه مجدى عبد العاطى.

بداية المباراة جاءت حماسية للغاية من جانب الاهلي الذى ضغط مُبكراً على صاحب الأرض ونجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة السابعة عن طريق أجاي الذى أحسن إستغلال تمريرة من حمدي فتحي .

لم يهدأ الأهلي بعد الهدف وواصل الضغط وأهدر لاعبيه أكثر من فرصة لتسجيل هدف ثان.

تدريجياً نشط أداء أسوان "زهرة الجنوب " وحاول مجاراة الاهلي وتشكيل أي خطورة على مرمى المارد الأحمر وحاول احمد عبد الظاهر إستغلال خبرات السنين في شن أكثر من هجمة على مرمى محمد الشناوي لكن الأخير ودفاع الأحمر تصدى لهذه المحاولات المتباعدة.

الضغط الأهلاوي أسفر عن هدف ثانً سجله حسين الشحات في الدقيقة 25 بعدما سدد حمدي فتحي كرة قوية إرتدت في القائم وعادت إلى أجاي الذى سددها لكن مسعد عوض تصدى للكرة ووصلت مرة ثالثة إلى حسين الشحات الذى أودع الكرة في الشباك الأسوانية.

وتقف المباراة قليلاً حتى يتناول اللاعبين المياه بسبب درجة الحرارة العالية في ملعب المباراة.

استمرت الأحداث في الشوط الأول على هذه الوتيرة حيث الهجوم المتواصل من الاهلي والفرص المُهدرة من الشحات وأجاي ورمضان بينما يحاول أسوان تسجيل هدف لتعديل النتيجة لكن ينتهي الشوط الأول بتقدم الاهلي بثنائية نظيفة.

الشوط الثاني



جاءت بداية الشوط الثاني هادئة إلى حد ما وأن كان الأهلي هو الأكثر خطورة على مرمى فريق أسوان وواصل الشحات وقفشة ورمضان مسلسل السيطرة وتصدى مسعد عوض حارس أسوان لتسديدة قوية من قفشة ويُنقذ فريقه من إستقبال هدف ثالث.

بمرور الوقت ينشط أداء فريق أسوان الذى حاول تسجيل هدف تعديل النتيجة ووصل صاحب الأرض ألى مرمى الشناوي لكن بمحاولات ضعيفة ليأتي الرد سريعاً من حمدي فتحي الذي سجل الهدف الثالث من ضربة راسية رائعة وشارك صلاح محسن بدلاً من أجاي.

الاهلي سجل الهدف اللرابع من ضربة جزاء عن طريق محمد مجدي قفشة في الدقيقة 65 ،بعدها سجل اسوان هدفه الأول أوميد أوكري في الدقيقة 67 ، قبل أن يشارك وليد سليمان بدلاً من حسني الشحات في الدقيقة 69.

واصل اسوان هجومه على مرمى الاهلي بشكل واضح وتألق الشناوي في أكثر من كرة وخرج عمرو السولية للأصابة ز وشارك وليد أزارو بدلاً من السولية وسدد رمضان صبحي الهدف الخامس للأهلي في الدقيقة 86 بعدها ينتهي اللقاء بفوز الاهلي بخمسة أهداف مقابل هدف.