«الممر» في الأوبرا احتفالًا بنصر أكتوبر

قررت دار الأوبرا المصرية عرض فيلم "الممر" السينمائي، في احتفالاتها بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، في السابعة مساء بعد غد الاثنين، على المسرح الكبير بالأوبرا.

ويلي الفيلم، ندوة للحوار مع صناع فيلم "الممر" ومبدعيه تقام بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة.

ويأتي الفيلم من إخراج شريف عرفة وإنتاج هشام عبد الخالق، حيث تدور أحداث الفيلم حول بطولات قوات الصاعقة المصرية، خلال حرب الاستنزاف من خلال شخصية "نور" أحد القادة البواسل، كما يناقش المرحلة الزمنية اعتبارًا من عام 1967 حتى بداية الحرب.

ويشار إلى أن فيلم "الممر"، حقق نجاحًا كبيرًا منذ بدء عرضه وقام ببطولته عدد من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، أمير صلاح الدين، أحمد صلاح حسني، محمد شرنوبي، محمود حافظ، محمد فراج.