«بن سلمان» يقلد «كيريل» وشاح الملك عبدالعزيز

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روسيا

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الملك عبدالعزيز

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كيريل

قلد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي كيريل دميتريف، وشاح الملك عبد العزيز من الطبقة الثانية، وذلك بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويأتي هذا التقليد تقديرا لجهود الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي، في تقوية التعاون بين السعودية وروسيا.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجالات الاستثمارية ومجالات التعاون الأخرى.

وحضر مراسم التقليد واللقاء وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، ووزير الحرس الوطني، عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مساعد بن محمد العيبان.



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