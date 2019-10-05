  • السبت 05 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر06:27 م
بحث متقدم
سد النهضة

الري: مفاوضات سد النهضة وصلت لطريق مسدود

صلاح

صدمة لمحبي «صلاح» بعد مشاركته أمام ليستر سيتي

السيسي

توجيه عاجل من «السيسي» للحكومة

أرشيفية

«الممر» في الأوبرا احتفالًا بنصر أكتوبر

أرشيفية

تعليق مفاجئ من صندوق النقد على خفض أسعار البنزين

بن سلمان

«بن سلمان» يقلد «كيريل» وشاح الملك عبدالعزيز

السعودية

تحذير عاجل من السعودية لمواطنيها

البطولة العربية

قرعة البطولة العربية.. تعرف على منافسي الإسماعيلي والاتحاد

أبوالقاسم

بيان عاجل ردًا على حكم إعدام مصري بالسعودية

حسام البدري

بالأسماء.. "البدري" يختار 23 لاعبًا لمواجهة المنتخب مع بتسوانا

ليفربول يفلت من كمين ليستر بهدف «ميلنر»

الرياضة

ليفربول
ليفربول

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«كلوب»: «الحظ» أنقذ ليفربول أمام شيفيلد

#

ليفربول «صلاح» يفلت من فخ شيفلد بهدف «فينالدوم»

#

نجم ليفربول يسخر من ماني بعد أزمته مع صلاح .. وهكذا رد السنغالي

#

مانشستر سيتي يخطف فوزًا قاتلًا من ليستر

المصريون

ليفربول

ليستر

حقق فريق ليفربول فوزًا مثيرًا على ضيفه ليستر سيتي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

بادر ليفربول بالتسجيل عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 40، فيما أدرك ماديسون التعادل لنادي ليستر سيتي في الدقيقة 80، وفي الدقيقة 94 تمكن جيمس ميلنر من تسجيل الهدف الثاني لنادي ليفربول من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعدما تعرض ساديو ماني للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

ورفع ليفربول رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الدوري الانجليزي، متفوقاً بفارق 8 نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد ليستر سيتي عند 14 نقطة.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز الثامن على التوالي وتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي إلى 8 نقاط أملاً في تعثره أمام وولفرهامبتون في المباراة التي تجمعهما الاحد بملعب "الاتحاد".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ليفربول يفلت من كمين ليستر بهدف «ميلنر»
» فشل الاجتماع بين المتظاهرين والبرلمان فى العراق
» الأهلي يكشف حجم إصابة «السولية»
» مقتل 5 متظاهرين في العراق
» الأهلي يُمطر شباك أسوان بخماسية
» «نيمار» يظهر في أزمة الزمالك وجينيراسيون السنغالي
» الدوري الإنجليزي.. برايتون يقسو على توتنهام بثلاثية
» بسبب اختراق هاتفه.. الأمير هاري يقاضي هؤلاء
» إحالة محافظ المنوفية السابق للمحاكمة بتهمة غسيل أموال
» "عنيك فى عنينا" تنجح فى الكشف على 23802 مواطنًا بالبحيرة
» بعد مرضها..هنا الزاهد تصدم متابعيها من شهر العسل

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:11 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف