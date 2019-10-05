توجيه عاجل من «السيسي» للحكومة

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متابعات - الطيب حسين

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الحكومة

السيسي

العاصمة الادراية

العاصمة الجديدة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن يرتقى الجهاز الإداري للعاصمة الإدارية إلى إرضاء المواطنين.

جاء هذا خلال اجتماع ضم أيضًا، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، لتناول مستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وكشف السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن السيسي وجه خلال الاجتماع، بأن يكون الهدف من انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو بناء جهاز إداري كفء يتسم بالحوكمة، ويرتقي إلى تطلعات المواطنين ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة، ويخضع للمساءلة.


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