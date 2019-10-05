بمناسبة ذكرى أكتوبر.. مراكز الشباب للمواطنين مجانًا

05 أكتوبر 2019 - 06:39 م

وجه أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كافة مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية بفتح مراكز الشباب غدا الأحد طوال اليوم مجانا للأعضاء والمترددين عليها، وذلك بمناسبة احتفالات مصر بالذكرى رقم 46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وفي هذا الصدد أكد وزير الرياضة أن الوزارة لديها عددا من الانشطة التي ستنفذ احتفالا بهذه الذكرى المجيدة التي كتبت بدماء شهداء مصر، والذين ضربوا أروع النماذج في الصمود والتحدى.

وأشار إلى أن الانشطة التي ستجسد انتصارات حرب أكتوبر ستنفذ في عدد من مراكز الشباب، كما سيكون هناك احتفالات رئيسية تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشئون المعنوية بالقوات المسلحة.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن هذه الاحتفالات التي تقوم بها الوزارة تعكس دورها الكبير في المشاركة المجتمعية وإحيائها للمناسبات الوطنية والتوعية بأهميتها للنشء والشباب.