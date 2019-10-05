لهذا السبب.. قاض يرمي نفسه بالرصاص في نيوزيلاندا

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قاض

محاكمة

نيوزيلاندا

قام قاضٍ بمحاولة قتل نفسه في المحكمة بعد تبرئة خمسه متهمين، كان يواجه ثلاثة منهم عقوبة الإعدام.

ونجا القاضي خاناكورن بيانشانا من محاولة الانتحار في قاعة المحكمة التايلاندية، بعد أن أطلق النار على نفسه، وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية بأن المتواجدين بمحكمة مقاطعة يالا صدموا، عندما أخرج القاضي مسدسه وأطلق النار في صدره في نهاية جلسة الاستماع ظهر يوم الجمعة الماضية.

وبعد أن أطلق القاضي النار على نفسه نقل على الفور إلى المستشفى، و خضع لعملية جراحية حيث لم تكن إصابته مهددة للحياة.

وقال المتحدث باسم مكتب القضاء، إن القاضي تصرف بدافع الإجهاد الناجم عن أمور شخصية، فيما تخطط السلطات لإطلاق تحقيق شامل في الحادث.

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن محاولة القاضي للانتحار أثارت مخاوف محلية من تدخل السلطة في القضية.

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