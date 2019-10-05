أستون فيلا يقسو على نورويتش سيتي بخماسية

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استون فيلا

نورويتش

حقق فريق استون فيلا فوزًا كبيرًا على مضيفه نورويتش سيتي، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، بملعب "كارو رود"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي.

سجل أهداف استون فيلا، ويسلي "هدفين"، وجاك جراليش، وكورنور هوريان ودوجلاس لويز "هدف"، في الدقائق 14 و30 و49 و61 و83 على التوالي، بينما جاء هدف نورويتش سيتي الوحيد عن طريق دراميتش في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وشارك محمود تريزيجيه بدلاً من أنور الغازي في الدقيقة 65، بينما خرج أحمد المحمدي من القائمة للمباراة الثانية على التوالي بمسابقة الدوري الانجليزي.

هذا الفوز رفع رصيد استون فيلا إلى 8 نقاط في المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدوري الانجليزي، بينما توقف رصيد نورويتش سيتي عند 6 نقاط في المركز الـ 18.

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