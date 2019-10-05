» غيابات بالجملة في قائمة الزمالك أمام إف سي مصر

05 أكتوبر 2019 - 08:14 م

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق استعدادا لمباراة إف سي مصر والمقرر لها مساء غد الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من:

محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمى

حمدي النقاز - محمد عبد السلام - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - حازم إمام- أحمد عيد في خط الدفاع

أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أونجم - إسلام جابر - كريم بامبو - إمام عاشور في خط الوسط

خالد بو طيب - عمر السعيد - مصطفي محمد في خط الهجوم.