  • الأحد 06 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر12:14 ص
بحث متقدم
سد النهضة

هكذا ورط الإخوان وحلفائها مصر في أزمة سد النهضة ؟

أرشيفية

الوساطة الأمريكية هل تنقذ مفاوضات «سد النهضة» من النفق المظلم؟

أرشيفية

بشرى سارة للمصريين.. تراجع مرتقب في أسعار «مواد البناء»

صورة

رد إثيوبيا على إعلان مصر فشل مفاوضات سد النهضة

أرشيف

ملحمة بطولية يرويها "صائد الألغام" فى حرب أكتوبر

السيسي

أول تعليق من «السيسي» على فشل مفاوضات سد النهضة

سامح شكري

تحذير حاد من مصر لتركيا

الطب الشرعي يفجر مفاجأة في وفاة الطفلة «جنة»

الطب الشرعي يفجر مفاجأة في وفاة الطفلة «جنة»

انتصارات اكتوبر

بمناسبة ذكرى أكتوبر.. مراكز الشباب للمواطنين مجانًا

صلاح

صدمة لمحبي «صلاح» بعد مشاركته أمام ليستر سيتي

‏حيدر العبادي: الحكومة فقدت الأهلية بإدارة الحكم

عرب وعالم

حيدر العبادي
حيدر العبادي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

العبادي يدعو لإجراء انتخابات مبكرة وتشكيل محكمة جنائية للفساد

#

تايلاند تعلن نهاية الحكم العسكري بالبلاد

قال رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، السبت، إن "‏الحكومة فقدت الأهلية بإدارة الحكم".
وطالب العبادي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قيادات البلاد بتحديد تاريخ أولي لانتخابات مبكرة.
وشدّد على أن "‏ضمان انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة جماهيرية واسعة هو مصداق لجدية القوى السياسية للاستجابة لدعوات الإصلاح التي يطالب بها الشعب".
ويأتي حديث العبادي بالتزامن مع تواصل الاحتجاجات في العراق، رغم الاستنفار الأمني لتفريق المتظاهرين بالقوة.
ولليوم الخامس على التوالي، تواصلت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد ومناطق جنوبي البلاد، تخللتها أعمال عنف واسعة النطاق ما أوقع ما يزيد عن 100 قتيل وآلاف الجرحى.
ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وأحرقوا مكاتب أحزاب شيعية حاكمة جنوبي البلاد، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.
ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك وتقول إن "قناصة مجهولين" تطلق الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لـ"خلق فتنة".
ولم تتمكن الحكومة من كبح جماح الاحتجاجات المتصاعدة رغم فرض حظر التجوال يومي الخميس والجمعة.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية.. السماح للمرأة بالسكن في الفنادق دون محرم
» العراق..ارتفاع حصيلة احتجاجات السبت إلى 19 قتيلا
» انخفاض في أسعار الذهب لتصل إلى هذا السعر
» صمود أسطورى لأبطال أكتوبر فى حصار السويس
» غيابات بالجملة في قائمة الزمالك أمام إف سي مصر
» الوساطة الأمريكية هل تنقذ مفاوضات «سد النهضة» من النفق المظلم؟
» الهلال يواصل انتصاراته على حساب الاتفاق
» بمناسبة ذكرى أكتوبر.. مراكز الشباب للمواطنين مجانًا
» «كلوب»: إصابة محمد صلاح خطيرة ولا يستطيع السير
» الري: مفاوضات سد النهضة وصلت لطريق مسدود
» ريال مدريد يهزم غرناطة برباعية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:34 ص

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
حصار السويس
أرشيف
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية