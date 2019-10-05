  • الأحد 06 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر12:13 ص
بحث متقدم
سد النهضة

هكذا ورط الإخوان وحلفائها مصر في أزمة سد النهضة ؟

أرشيفية

الوساطة الأمريكية هل تنقذ مفاوضات «سد النهضة» من النفق المظلم؟

أرشيفية

بشرى سارة للمصريين.. تراجع مرتقب في أسعار «مواد البناء»

صورة

رد إثيوبيا على إعلان مصر فشل مفاوضات سد النهضة

أرشيف

ملحمة بطولية يرويها "صائد الألغام" فى حرب أكتوبر

السيسي

أول تعليق من «السيسي» على فشل مفاوضات سد النهضة

سامح شكري

تحذير حاد من مصر لتركيا

الطب الشرعي يفجر مفاجأة في وفاة الطفلة «جنة»

الطب الشرعي يفجر مفاجأة في وفاة الطفلة «جنة»

انتصارات اكتوبر

بمناسبة ذكرى أكتوبر.. مراكز الشباب للمواطنين مجانًا

صلاح

صدمة لمحبي «صلاح» بعد مشاركته أمام ليستر سيتي

العراق..ارتفاع حصيلة احتجاجات السبت إلى 19 قتيلا

عرب وعالم

احتجاجات العراق
احتجاجات العراق

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

المغرب.. توقيف 19 من "الألتراس" يشتبه بتورطهم في "أعمال شغب"

#

مصرع 41 شخصا إثر انهيار تربة في ميانمار

#

نيجيريا.. ارتفاع قتلى هجوم "بوكو حرام" على جنازة إلى 65

#

ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات الهند إلى 160

ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات، السبت، في العراق إلى 19 قتيلا، حتى الساعة السابعة والنصف بتوقيت غرينتيتش.
وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية أنّ قوات الأمن قتلت 19 متظاهرا وأصابت أكثر من 30 في الاحتجاجات المستمرة في العراق رغم الدعوة للتهدئة.
ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك وتقول إن "قناصة مجهولين" تطلق الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لخلق فتنة.
ومنذ الثلاثاء، تجاوزت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في العراق الـ 100 قتيل، حسب مصادر طبية للأناضول.
ويشهد العراق احتجاجات، بدأت من بغداد، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
ودعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، المحتجين إلى مواصلة المطالبة بحقوقهم المشروعة، لكن مع تجنب الاصطدام مع قوات الأمن.
وشدد على أن سلمية التظاهرات ستكون كفيلة بعدم إبعادها عن مسارها.
ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك، وتقول إن "قناصة مجهولين" يطلقون الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن لإحداث فتنة". 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية.. السماح للمرأة بالسكن في الفنادق دون محرم
» العراق..ارتفاع حصيلة احتجاجات السبت إلى 19 قتيلا
» انخفاض في أسعار الذهب لتصل إلى هذا السعر
» صمود أسطورى لأبطال أكتوبر فى حصار السويس
» غيابات بالجملة في قائمة الزمالك أمام إف سي مصر
» الوساطة الأمريكية هل تنقذ مفاوضات «سد النهضة» من النفق المظلم؟
» الهلال يواصل انتصاراته على حساب الاتفاق
» بمناسبة ذكرى أكتوبر.. مراكز الشباب للمواطنين مجانًا
» «كلوب»: إصابة محمد صلاح خطيرة ولا يستطيع السير
» الري: مفاوضات سد النهضة وصلت لطريق مسدود
» ريال مدريد يهزم غرناطة برباعية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:34 ص

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
حصار السويس
أرشيف
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية