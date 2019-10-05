هكذا ورط الإخوان وحلفائها مصر في أزمة سد النهضة ؟

05 أكتوبر 2019 - 11:10 م

عرض الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناةMBC" مصر" فيديو قديم للمعزول محمد مرسي أثناء حديثه عن سد النهضة عام 2012 ومجموعة من قيادات جماعة الإخوان.



وخلال الفيديو، قال محمد مرسي: "حصة مصر من المياه مش هتنقص بل هتزيد وهندعى ربنا يحل الأزمة وينزل المطر".



وفي فيديو أخر، عرض أيمن نور وسعد الكتاتني وعمرو خالد وممثل عن حزب النور وغيرهم، رؤيتهم "الكارثية" في حل أزمة سد النهضة، ومنها استخدام أساليب التحريض لإثارة الفتن في إثيوبيا وعمل زيارات عسكرية لدول مجاورة والتنسيق مع دول إسرائيل وأمريكا وإيطاليا للتدخل في الشأن الداخلي الإثيوبي.

