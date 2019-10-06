» مصرع وإصابة 5 في اندلاع حريق هائل بعقار بالإسكندرية

06 أكتوبر 2019 - 01:00 ص

اندلع حريق هائل بعقار في منطقة المنشية بحى الجمرك، مساء السبت، ما أسفر عن مصرع شخصين واصابة 3 آخرين، بينهم رجلي إطفاء، فيما دفعت مديرية أمن الاسكندرية بـ8 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران وإطفاءها ومنع امتدادها للعقارات الأخرى.



تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة الحماية المدنية يفيد نشوب حريق بعقار قديم خلف قسم شرطة المنشية.



وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنشية و8 سيارات إطفاء وقيادات إدارة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران.



وتبين من الفحص أن العقار مكون طابق أرضي و4 طوابق علوية «عمارة الضرائب» ونشوب الحريق بشقة تستخدم كمخزن للعطور بالطابق الثالث بالعقار المشار إليه، بحسب "المصري اليوم".



أسفر الحريق عن مصرع شخصين هما «جابر خليل محمد» 28 سنة، و«محمد طارق عبداللطيف» 31 سنة، وإصابة 3 آخرين هما «صبحي أحمد مخيمر» 45 سنة، أمين شرطة بالحماية المدنية، باختناق، و«عماد حمدي عبدالستار» 38 سنة، أمين شرطة بالحماية المدنية، بحرق من الدرجة الأولى بالقدم، و«محمد ثروت فتحي» 40 سنة، بجروح بالقدم.



تم نقل الجثتين إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة والمصابين إلى مستشفى رأس التين لتلقي العلاج اللازم.

