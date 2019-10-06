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مقتل 16 شخصا في هجوم لبوكو حرام شمال شرقي نيجيريا

عرب وعالم

جماعة بوكو حرام
جماعة بوكو حرام

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مقتل 23 شخصا في هجوم مسلح شمال غربي نيجيريا

قتل 16 شخصا في حصيلة أولية، السبت، جراء هجوم لتنظيم "بوكو حرام" الإرهابي بولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولي عسكري، فضّل عدم ذكر اسمه، أن نقطة عسكرية في قرية مارو بولاية بورنو، تعرضت لهجوم مسلح.
وأكد المسؤول العسكري أن الهجوم أسفر عن مقتل 16 شخصا بينهم 11 عسكريا، وإصابة العديد بجروح، فضلا عن فقدان عسكريين اثنين.
بدروه قال متحدث القوات الجوية النيجرية، الجنرال إيبيكونلا دارامولا، في تصريح صحفي، إن قوات بلاده نفذت عملية جوية في حوض بحيرة تشاد، ضد تنظيم بوكو حرام.
وأوضح أن العملية أسفرت عن تدمير معسكر للتنظيم، وتحييد العديد من عناصره.
يشار إلى أن بوكو حرام، شن هجمات مسلحة على 4 نقاط عسكرية شمال شرقي البلاد، خلال الأسبوع الأخير.
ومنذ 2009، أودت أعمال عنف نفذتها "بوكو حرام" بحياة الآلاف وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا.
كما بدأ التنظيم، منذ 2015، في شن هجمات في الدول المجاورة لنيجيريا مثل الكاميرون وتشاد والنيجر.
و"بوكو حرام" هي جماعة نيجيرية مسلحة، تأسست في يناير/كانون الثاني 2002، وتدعو إلى تطبيق متشدد للشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا، حتى الجنوبية منها ذات الأغلبية المسيحية.
وأعلنت في مارس/آذار 2015 ارتباطها بتنظيم "داعش" الإرهابي. -

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