» "موسى": الجماعة الإرهابية أساس مصيبة سد النهضة

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عمرو أديب

عمرو أديب يوجه رسالة هامة للمصريين بعد أزمة سد النهضة

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن «إثيوبيا استغلت أحداث عام 2011 في مصر وقامت ببناء سد النهضة»، مضيفًا في برنامجه على «صدى البلد»، السبت، أن «الجيش المصري حينها كان يحمي الدولة من الانهيار ويقوم بمهامه في حماية الحدود وتأمين الغذاء للمصريين».
تابع: «جماعة الإخوان الإرهابية و(آخرون) سبب حدوث أزمة سد النهضة، حيث تم إضعاف الدولة في تلك الفترة، ومصر لو كانت قوية في تلك الفترة لما استطاعت إثيوبيا أن تبني سد النهضة».
مضى قائلًا: «في شهر مارس 2011 أعلنت إثيوبيا أن شركات إيطالية ستقوم بتمويل السد بـ4 مليارات و800 مليون دولار، وهو الإعلان الرسمي لتمويل السد، وفي 2 إبريل 2011 وضع رئيس وزراء إثيوبيا حجر أساس بناء السد».


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