» أول تعليق لوزارة الري على تعثر مفاوضات سد النهضة

أكد محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، أن جلسة المفاوضات الأخيرة مع الجانب الإثيوبي استمرت 6 أيام، وكان الهدف من هذه المفاوضات مناقشة مقترحات ملء وتشغيل سد النهضة، ولكن الجانب الإثيوبي رفض كافة الاقترحات التي تراعي مصالح مصر المائية.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن مصر تعتبر من أكثر دول العالم جفافَا وتعتمد على مياه نهر النيل بأكثر من 96%، وليس لديها أي بديل لنهر النيل، وكانت مصر تتمنى من الجانب الإثيوبي أن يتفهم هذا الأمر، مشيرًا إلى أن المقترح الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة خلى تمامًا من ضمان وجود حد أدنى من المياه الواردة من سد النهضة، وخلى من التعامل مع حالات الجفاف، وحالات الجفاف الممتدة التي قد تحدث في أي وقت في المستقبل.
ولفت إلى أن مورد مياه نهر النيل غير ثابت، ويختلف من عام للآخر، وبالتالي كان هناك ضرورة للتوافق على حد أدنى من المياه الواردة من سد النهضة، لافتَا إلى أن إثيوبيا رفضت مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء، وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء فقط، وهذا الأمر يخالف المادة الخامسة من اتفاقية المبادئ الموقعة في عام 2015، والأعراف المتعبة دوليًا في الأنهار العابرة للحدود، مضيفًا أن إثيوبيا وضعت الكثير من العراقيل أمام المفاوضات مع مصر خلال الأربع سنوات الماضية.