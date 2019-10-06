  • الأحد 06 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر04:36 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

عمرو أديب يوجه رسالة هامة للمصريين بعد أزمة سد النهضة

السيسي

ماذا قالت وسائل الإعلام العالمية عن تصريحات "السيسي"

الدكتور نادر نور الدين، الخبير المائي

هذا هو أخطر ما تريده إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

سد النهضة

هكذا ورط الإخوان وحلفائها مصر في أزمة سد النهضة ؟

أرشيفية

الوساطة الأمريكية هل تنقذ مفاوضات «سد النهضة» من النفق المظلم؟

أرشيفية

بشرى سارة للمصريين.. تراجع مرتقب في أسعار «مواد البناء»

صورة

رد إثيوبيا على إعلان مصر فشل مفاوضات سد النهضة

أرشيف

ملحمة بطولية يرويها "صائد الألغام" فى حرب أكتوبر

السيسي

أول تعليق من «السيسي» على فشل مفاوضات سد النهضة

سامح شكري

تحذير حاد من مصر لتركيا

ترامب يفتح جبهة جديدة في معركة مساءلته بـ"الفضيحة الكبرى"

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تطورات جديدة في أزمة أعداد العمالة المصرية في الكويت

#

معركة جديدة للهواتف الصينية في الهند

#

بريطانيا تحقق في تسريبات لسفيرها بواشنطن يسب "ترامب"

#

تعليق ميلانيا ترامب على حريق كاتدرائية باريس

فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، جبهة جديدة في معركة مساءلته، من شأنها أن تهدد إدارته، وشن هجومًا على عضو بارز في الحزب الجمهوري انتقد مساعيه لدفع حكومات أجنبية للتحقيق مع منافسه الديمقراطي المحتمل.
وخلال الأيام القليلة الماضية شن الجمهوري ترامب هجوما على ديمقراطيين ووسائل إعلام على صلة بتحقيق مساءلته في الكونجرس، لكنه كتب اليوم على تويتر أن السناتور الأمريكي ميت رومني "شخص غبي يحاربني منذ البداية".
وانتقد رومني الرئيس الأمريكي يوم الجمعة، لأنه طلب من الصين التحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن الذي يسعى للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل. وكان رومني خسر الانتخابات في عام 2012 أمام الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما.
وقال رومني السناتور عن ولاية يوتا إن طلب ترامب من الصين كان "خطأ وتصرفا مشينا".
وقال ترامب على تويتر "لو عمل ميت (رومني) بهذا الحماس أمام أوباما لفاز بالرئاسة. لكنه للأسف لم يفعل".
 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أول تعليق لوزارة الري على تعثر مفاوضات سد النهضة
» "موسى": الجماعة الإرهابية أساس مصيبة سد النهضة
» مصرع وإصابة 5 في اندلاع حريق هائل بعقار بالإسكندرية
» «العربية» تكشف تعرض مكتبها في بغداد لهجوم من ملثمين
» السعودية.. السماح للمرأة بالسكن في الفنادق دون محرم
» الطب الشرعي يفجر مفاجأة في وفاة الطفلة «جنة»
» انخفاض في أسعار الذهب لتصل إلى هذا السعر
» صمود أسطورى لأبطال أكتوبر فى حصار السويس
» غيابات بالجملة في قائمة الزمالك أمام إف سي مصر
» الوساطة الأمريكية هل تنقذ مفاوضات «سد النهضة» من النفق المظلم؟
» بمناسبة ذكرى أكتوبر.. مراكز الشباب للمواطنين مجانًا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    05:56 ص

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
حصار السويس
أرشيف
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية