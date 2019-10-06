» شاهد .. ابنة "إبراهيم حسن" تشعل مواقع التواصل بعد ظهورها

06 أكتوبر 2019 - 07:00 ص

نشر المهندس محمد فرج عامر - رئيس نادي سموحة - صورة لسارة - ابنة النجم إبراهيم حسن - بعد تخرجها من الجامعة الألمانية .



وقدم "عامر" التهنئة لـ"حسن" و زوجته بمناسبة تخرج ابنته ، ناشرًا صورة لها مع والدها من حفل التخرج.



ولاقت التدوينة تفاعلا كبيرا حيث أن التوأم حسام وإبراهيم حسن حرصا على إبعاد أسرتيهما تماما عن وسائل الإعلام ، حيث وجه العديد من محبي التوأم التهنئة لإبراهيم متمنين لابنته التوفيق في حياتها المقبلة.









