» حجاب زوجة و ابنة فنان شهير يثير إعجاب السوشيال ميديا

06 أكتوبر 2019 - 07:41 ص

نشر الفنان أحمد خالد صالح صورة تجمعه بوالدته و شقيقته ، مؤكدًا أن وجوده معهما من أسعد أيام حياته.



وبدا لافتا في الصور ظهور والدة "أحمد" - و زوجة الفنان الراحل خالد صالح - فضلا عن شقيقته وقد ارتدين الحجاب بشكله الطبيعي .



وحصدت الصورة آلاف الإعجابات عبر صفحة "صالح" بانستجرام ، حتى أنها نالت إعجاب بعض الفنانين أنفسهم مثل الفنانة مي كساب التي علقت قائلة: "الله يحفظك أنت وهي ويخليكم للدكتورة".



بينما قالت الإعلامية فرح علي: "ربنا يحفظهم ويخليكم لبعض".



