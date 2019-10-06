» حجاب زوجة و ابنة فنان شهير يثير إعجاب السوشيال ميديا

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خالد صالح

أحمد خالد صالح

نشر الفنان أحمد خالد صالح صورة تجمعه بوالدته و شقيقته ، مؤكدًا أن وجوده معهما من أسعد أيام حياته.

وبدا لافتا في الصور ظهور والدة "أحمد" - و زوجة الفنان الراحل خالد صالح - فضلا عن شقيقته وقد ارتدين الحجاب بشكله الطبيعي .

وحصدت الصورة آلاف الإعجابات عبر صفحة "صالح" بانستجرام ، حتى أنها نالت إعجاب بعض الفنانين أنفسهم مثل الفنانة مي كساب التي علقت قائلة: "الله يحفظك أنت وهي ويخليكم للدكتورة".

بينما قالت الإعلامية فرح علي: "ربنا يحفظهم ويخليكم لبعض".

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