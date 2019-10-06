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«بيراميدز» ضيفًا ثقيل على "الطلائع" بجهاز الرياضة

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يحل فريق بيراميدز ضيفًا ثقيلاً على نظيره طلائع الجيش فى الخامسة والنصف عصر اليوم على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى بيراميدز للحفاظ على صدارة الدوري ومواصلة النتائج المتميزة بتحقيق فوز ثالث لملاحقة الأهلى بعد الفوز على انبى برباعية دون رد فى الافتتاحية ثم الفوزعلى طنطا بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة .

وطالب البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى للطلائع لاعبيه بتصحيح وضع الفريق فى جدول ترتيب الدوري عن طريق حصد النقاط الثلاث للخروج من دوامة النتائج السيئة التى تطاردهم منذ انطلاق المسابقة.


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