آخر كلمات أول مصاب بحرب أكتوبر قبل استشهاده

إيمان هاني
أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، أنه كان طبيبًا في الجبهة أثناء حرب السادس من أكتوبر، قائلا: "أيام الحرب أكثر أيام بعتز بها في حياتي".
وأضاف "موافي"، خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن القوات المسلحة في 1 أكتوبر عام 1973 طلبوا أطباء للتطوع، معقبًا: "مكنتش ولا مجند وضابط، لكني عملت في الجيش كمتطوع " .
وتابع: اشتغلت في المستشفى العام ببور سعيد، كانت أيام مجيدة، والحرب بدأت وأنا في المستشفى، وبدأت الحالات تأتي مع بداية الحرب"
وأوضح: "أول عسكري جاء إلى المستشفى كان يعاني من إصابة شديدة في قدمه، وعندما سألته عند عدد الموتى" رد عليه قائلاً: "مفيش حد مات، في كتير استشهدوا"، وبعد ذلك استشهد على الفور، معقبًا: "هذه الكلمات لم أنساها أبدًا حتى هذه اللحظة"
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