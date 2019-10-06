» بـ"البكيني".. الراقصة جوهرة تشعل مواقع التواصل

عقب تداول أخبار بهروبها خارج مصر، عادت الراقصة جوهرة من جديد للأضواء، حيث شاركت جمهورها مجموعة من الصور الحديثة بإطلالة "جريئة" من العاصمة اللبنانية بيروت.

ونشرت "جوهرة" عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" مجموعة صور لها وهي ترتدي توب أخضر قصير كشف عن بطنها، وبكيني أبيض اللون، وقبعة شمسية، وماكياج بسيط أبرز جمال ملامحها، وتصفيفة شعر منسدل على كتفيها.

وعلقت "جوهرة" على الصور، قائلة: "دع البحر يعطيك الحرية".

وكان قد أصدرت محكمة الجيزة، حكما بحبس الراقصة جوهرة، لمدة عام مع الشغل والنفاذ، بعد اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وتقدمت جوهرة بمعارضة على الحكم لكن تم رفضها، وتبحث قوات الشرطة الآن عن الراقصة الروسية لكن لا يوجد أثر لها خاصة بعدما تركت المكان الذي تقدم فيه وصلات الرقص، بحسب تصريحات خاصة لموقع "القاهرة 24".