السيسي يهنئ المصريين بذكرى نصر أكتوبر

06 أكتوبر 2019 - 10:18 ص

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى الشعب المصرى، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد الـ46، قائلاً: "شعب مصر العظيم تحتفل مصر اليوم بأحد أعظم وأمجد أيامها، يوم عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل والماضي والمستقبل.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته: "إن من حق الأجيال الحالية أن تعرف ماذا حدث في تلك الفترة ومن حقهم علينا نحن من عاصرنا تلك الأيام أن نوضح، كيف كان الاختبار قاسيًا، وكيف استطاع المصريون تجاوزه بنجاح، وكيف تكاتف الشعب كله وراء قواته المسلحة، ليصبح الشعب بأكمله جيشا، ليخرج من هذه الملحمة نصرًا يرد الاعتبار".