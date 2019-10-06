» بعد نجاته من الموت..فنان شهير يسقط على المسرح

أثار سقوط الفنان اللبناني، وديع الشيخ، على المسرح في حفله، في بيروت، ضجة واسعة على مواقع التواصل، حيث فقد "وديع" وعيه وتعرض للإغماء وسقط أمام الجمهور على المسرح .

وحاول فريقه الموسيقي الاطمئنان عليه، ومحاولة إسعافه، في حين لم يصدر أي بيان رسمي من الفنان وديع الشيخ أو أسرته عن حالته الصحية، لتوضيح سبب الإغماء الذي حدث له وطمأنة الجمهور.

وكان الشيخ نجا من الموت المحقق منذ أيام قليلة إثر تعرضه لحادث خلال تصويره حلقة جديدة ضمن برنامج "خدني معك" الذي يُعرض على قناة OTV ، مع الفنان وسام صباغ، فأثناء تصوير وديع الشيخ لفقرة ركوب "الجي سكي"، وهي هوايته المعتادة، وقع منه ما تسبب في دخوله المستشفى لساعات لإجراء الفحوصات الطبية.

ووديع الشيخ هو فنان شاب لبناني، ظهر في الفترة الأخيرة، حيث يقدم أغنيات شعبية في الحفلات وبالنوادي الليلية .