ترامب يكشف أسرارًا جديدة عن «المكالمة الحساسة»

06 أكتوبر 2019 - 11:19 ص

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أنه لم يكن تكن لديه رغبة في مهاتفة نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوليو الماضي، لكنه فعل ذلك بعد إلحاح من وزير الطاقة، ريك بيري.

وذكرت بوابة "Axios " نقلاً عن مصادر لم تحدد هويتها، أن ترامب صرح بذلك، خلال مكالمات هاتفية مع نواب جمهوريين.

وذكر مصدر مطلع أن ترامب قال خلال هذه المكالمات أنه سيكشف خلال الأيام القليلة المقبلة "معلومات أكثر" عن بيري.

يذكر أن مكالمة ترامب، التي أجراها مع نظيره الأوكراني، أثارت جدلاً موسعًا أدى إلى فتح تحقيق في ملابساتها وكشف محتواها؛ حيث حث ترامب زيلينسكي على فتح تحقيق في أوكرانيا حول نشاطات منافسه السياسي الديمقراطي البارز جو بايدن وابنه هانتر بايدن الذي له مصالح اقتصادية داخل أوكرانيا.

وقال أحد المبلغين السريين الذي تنصت على المكالمة ورفع تقريرًا لرؤسائه بشأنها أن ترامب استخدم حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا، التي جرى تعليقها في وقت سابق من شهر يوليو، كورقة ضغط لإقناع زيلينسكي على فتح التحقيق مع جو بايدن وابنه.