السيسي: السادات قائد بلغ ببلده بر السلام

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السادات

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحية تقدير واحترام إلى روح الرئيس الراحل محمد أنور السادات، قائلا: "السادات تحمل مسئولية تنوء بحملها الجبال، وكان على قدر ثقة مصر وشعبها فيه".

وأضاف السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر، اليوم الأحد، بأن الرئيس الراحل السادات كان قائدًا وطنيًا ذا عبقرية إستراتيجية، وضع مصلحة بلده وشعبه فوق أي اعتبار آخر.

وتابع الرئيس السيسي قائلا: "السادات بلغ ببلده بر السلام والأمان".

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