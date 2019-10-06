إعلامية شهيرة تصدم متابعيها: "ساندوتش الجبنة بـ90 جنيه"

شاركت الإعلامية بسمة وهبة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" فيديو جديد لها أثناء زيارتها لنجلها الذي يدرس في سويسرا، مستنكرة غلاء المعيشة هناك، حيث بلغ ساندوتش الجبن بـ 90 جنيها.

وأكدت "بسمة" في مقطع الفيديو، أنها ستعود إلى مصر ولن تقوم بتكرار هذه التجربة، حيث إن الأسعار هناك تفوق الأسعار فى مصر بمراحل.

وتابعت :" ساندوتش جبنة وورقة جرجير وحتة طماطم مش كاملة، بـ 90 جنيهًا.. الحياة فى سويسرا غالية أوى يا جماعة ده يرضى حد ده يا جماعة".

وأوضحت "بسمة" سبب تواجدها هناك:" اللى جبرنى إنى عاوزة ابنى يتعلم كويس"، وأضافت موجهة كلامها لابنها: "أنا مش هاجى هنا تانى بص بقا هذا فراق بينى وبينك وتيجى مصر أوفر بتذكرة سياحية وناكل جبنة كيلو ونعزم الصحاب والجرير نجيب عربية جرجير هيبقى أوفر".

وكان قد أثارت الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "شيخ الحارة" على قناة القاهرة والناس، جدلاً واسعًا في الفترة الماضية، حيث أوقفت الهيئة الوطنية للإعلام برنامجها في رمضان الماضي.