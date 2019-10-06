  • الأحد 06 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر03:09 م
بحث متقدم
الملك سلمان

أول تعليق لوالد قاتل حارس الملك سلمان

عمرو أديب

أديب يحذر أهالى إسكندرية من هذا الأمر

الإعلامي أحمد موسى

موسى لـ"إثيوبيا": للأسف وصلنا معكم لطريق مسدود

عادل امام والسادات

قصة الكلب الذي أهداه "السادات" لـ عادل إمام

حسام البدرى المدير الفنى الجديد للمنتخب

أول رد فعل من "البدرى" بعد إصابة نجم الأهلى

ترامب وبن سلمان

ترامب يتعهد للسعودية بهذا الأمر

الإعلامية بسمة وهبة

إعلامية شهيرة تصدم متابعيها: "ساندوتش الجبنة بـ90 جنيه"

أرشيفية

هذا ما فعله الأطباء المصريون مع الجرحى الإسرائيليين بحرب أكتوبر

عمرو أديب

عمرو أديب: « لازم مدرب الأهلى يرجع لأهله»

بتروسبورت

الأمن يرفض إقامة مباريات بجمهور على 4 ملاعب

لتنجبي طفلا ذكيا.. تناولى هذه الأطعمة

الصفحة الأخيرة

ارشيفية
ارشيفية

متابعات - سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

قلبك بأمان مع هذه الأطعمة

#

احذر تناول هذه الأطعمة في الصباح

#

لتجنب الكوابيس ليلاً.. هذه الأطعمة ممنوعة

#

هذه الأطعمة تسبب الكسل

أعلنت دراسة حديثة للتغذية عن بعض المأكولات التي من الممكن أن تتناولها الأم وتؤدي إلى إنجاب أطفال أذكياء.

وشارك في الدراسة التي قام بها معهد برشلونة للصحة العالمية  1.641 أم وطفل، وجرى خلالها تسجيل بيانات نظامهم الغذائي، في مراحل مختلفة من الحمل، بحسب صحيفة "سيانس ديلي".

ثم جرى تسجيل نفس البيانات لأطفالهن الذين تراوحت أعمارهم بين سنة وخمس وثمانية سنوات، كما اختبر الباحثون قدرة تركيزهم عن طريق اختبار على الحاسوب يقيم مستوى التركيز ومدى الاهتمام.

وبالنتيجة، سجل الأطفال الذين تناولت أمهاتهم المأكولات البحرية درجات أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بأقرانهم، هذا ويقوم الدماغ بالتطور أثناء الحمل وقد وفرت المأكولات البحرية للأطفال الجدد كل ما يلزم لذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

وأهم الأغذية البحرية للدماغ هي الأسماك الدهنية، وفقا للبحث، أما الأمهات اللواتي تناولن المحار وسمك التونة المعلب حصلت أولادهن على نتائج أقل.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك"، فإن هذا يؤكد نتائج الدراسات التي أجريت عام 2016، التي أظهرت أهمية السمك المطبوخ للأمهات الحوامل.

في وقت سابق من هذا العام، توصلت دراسة دنماركية إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالأسماك والخضروات يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم لدى الحوامل وتسمم الحمل، بينما وجدت دراسة أجريت عام 2018 شاركت فيها 736 امرأة أن تناول الأسماك الزيتية في النصف الثاني من الحمل يزيد من احتمال ولادة طفل يتمتع بصحة جيدة جدا.

لكن من جهة أخرى، بحسب دراسات أخرى، هناك مأكولات بحرية على الحوامل الابتعاد عنها، منها، سمك القرش والمارلن وسمك أبو سيف، ويجب ألا تستهلك الحامل أكثر من شريحتي تونة في الأسبوع، إذ تحتوي التونة على مستويات أعلى من الزئبق مقارنة بالأسماك الأخرى، كما من المفيد تناول المحار، لكن المحار النيئ لا يُسمح به مطلقًا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "النقل" تعلن موعد وصول عربات ركاب سكة حديد جديدة من روسيا
» التونسيون ينتخبون ثالث برلمان بعد الثورة
» الزمالك يتراجع.. ويعدل عقد "جنش"
» سعودية شهيرة تصدم الجميع: "كل اللي اتقدمولي كلاب"
» شروط «الجبلاية» لحضور قرعة كأس مصر
» بـ"بدلة رقص".. صافيناز بإطلالة جريئة على البحر
» 10 طرق لإزالة جير الأسنان
» أشعة رنين على قدم «السولية»
» التشكيل المتوقع للزمالك أمام "أف سى مصر"
» لتنجبي طفلا ذكيا.. تناولى هذه الأطعمة
» الأهلى بدون راحة استعدادًا لـ «القمة»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:39 م

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
حصار السويس
أرشيف
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية