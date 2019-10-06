جونسون يتحدى ملكة بريطانيا لتقيله من منصبه

06 أكتوبر 2019 - 01:23 م

كشف مساعدون رفيعو المستوى في الحكومة البريطانية عن أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يتحدى الملكة إليزابيث الثانية لكي تقيله بدلاً من أن يتقدم باستقالته.

يأتي هذا في الوقت الذي يحاول فيه الدفع بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر الجاري، وفقًا لصحيفة «صنداي تايمز» البريطانية.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مساعدين جونسون أنه لن يتنحى إذا ما رفض الاتحاد الأوروبي مقترحاته بشأن خروج بريطانيا من التكتل، وحتى إذا أعلن أعضاء برلمان المملكة المتحدة عدم ثقتهم في حكومته واتفقوا على اختيار رئيس وزراء انتقالي ليحل محله، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

يذكر أن جونسون وعد بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري سواء نجحت المحادثات أم لم تنجح، في حين أن البرلمان أصدر بالفعل تشريعاً يمنع خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي دون اتفاق.

وأوضحت الصحيفة أن آخر مرة أقال فيها ملك بريطانيا رئيس وزراء من منصبه كانت في عام 1834.

يذكر أن البرلمان فرض على جونسون تشريعا يقضي بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في حالة عدم توصله إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل الموعد المحدد في 31 أكتوبر الحالي.