  • الأحد 06 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر03:09 م
بحث متقدم
الملك سلمان

أول تعليق لوالد قاتل حارس الملك سلمان

عمرو أديب

أديب يحذر أهالى إسكندرية من هذا الأمر

الإعلامي أحمد موسى

موسى لـ"إثيوبيا": للأسف وصلنا معكم لطريق مسدود

عادل امام والسادات

قصة الكلب الذي أهداه "السادات" لـ عادل إمام

حسام البدرى المدير الفنى الجديد للمنتخب

أول رد فعل من "البدرى" بعد إصابة نجم الأهلى

ترامب وبن سلمان

ترامب يتعهد للسعودية بهذا الأمر

الإعلامية بسمة وهبة

إعلامية شهيرة تصدم متابعيها: "ساندوتش الجبنة بـ90 جنيه"

أرشيفية

هذا ما فعله الأطباء المصريون مع الجرحى الإسرائيليين بحرب أكتوبر

عمرو أديب

عمرو أديب: « لازم مدرب الأهلى يرجع لأهله»

بتروسبورت

الأمن يرفض إقامة مباريات بجمهور على 4 ملاعب

قصة الكلب الذي أهداه "السادات" لـ عادل إمام

الصفحة الأخيرة

عادل امام والسادات
عادل امام والسادات

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

قصة الخلاف الشديد بين فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي بسبب عادل إمام

#

قصة القصر الذي أهداه الهارب محمد علي لـ"محمد رمضان"

#

مخرج مشهد عادل إمام وسعيد صالح الذي أبكى الجميع يكشف مفاجأة عنه

#

سوسن بدر تروى كواليس عملها لأول مرة مع عادل إمام

عادل إمام

كلب

السادات

ذكرى أكتوبر

فى ذكرى أكتوبر المجيد، كشف الكثير من المقربين من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مواقفهم معه، لاسيما نجوم الفن والمثقفين، فبرغم أن "السادات" رجل سياسة وقائد عظيم، إلا أنه كان يحب الزعيم عادل إمام ويحرص على مشاهدة كل أعماله.

وروي الزعيم عادل إمام، في تصريحات تليفزيونية، قصة كلب أهداه إياه السادات، قائلا: "أثناء تقديمي لإحدى المسرحيات الكوميدية تلقيت اتصالا من رئاسة الجمهورية حينها أخبروني أنهم سيزورونني في بيتي"، بحسب "صدى البلد".

وأضاف الزعيم، "توجهت على الفور للمنزل وفوجئت وأنا أنتظرهم في شرفة المنزل بسيارة فخمة تقف أمام باب العمارة ويهبط منها 4 أشخاص يرتدون ملابس بيضاء ويطرقون باب منزلي، وقدموا لي علبة كبيرة بداخلها (كلب) قالوا لي إنه هدية من السادات المعروف بحبه للكلاب وتربيتها والذي سمع خلال لقاء سابق لي أنني أحب الكلاب لذا قرر إهدائي ذلك الكلب".

وتحل اليوم الأحد الذكرى الـ 46 للنصر أكتوبر المجيد، والذي تغلبت فيها القوات المصرية على الجيش الإسرائيلي في 6 ساعات .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "النقل" تعلن موعد وصول عربات ركاب سكة حديد جديدة من روسيا
» التونسيون ينتخبون ثالث برلمان بعد الثورة
» الزمالك يتراجع.. ويعدل عقد "جنش"
» سعودية شهيرة تصدم الجميع: "كل اللي اتقدمولي كلاب"
» شروط «الجبلاية» لحضور قرعة كأس مصر
» بـ"بدلة رقص".. صافيناز بإطلالة جريئة على البحر
» 10 طرق لإزالة جير الأسنان
» أشعة رنين على قدم «السولية»
» التشكيل المتوقع للزمالك أمام "أف سى مصر"
» لتنجبي طفلا ذكيا.. تناولى هذه الأطعمة
» الأهلى بدون راحة استعدادًا لـ «القمة»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:39 م

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
حصار السويس
أرشيف
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية