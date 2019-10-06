قصة الكلب الذي أهداه "السادات" لـ عادل إمام

فى ذكرى أكتوبر المجيد، كشف الكثير من المقربين من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مواقفهم معه، لاسيما نجوم الفن والمثقفين، فبرغم أن "السادات" رجل سياسة وقائد عظيم، إلا أنه كان يحب الزعيم عادل إمام ويحرص على مشاهدة كل أعماله.

وروي الزعيم عادل إمام، في تصريحات تليفزيونية، قصة كلب أهداه إياه السادات، قائلا: "أثناء تقديمي لإحدى المسرحيات الكوميدية تلقيت اتصالا من رئاسة الجمهورية حينها أخبروني أنهم سيزورونني في بيتي"، بحسب "صدى البلد".

وأضاف الزعيم، "توجهت على الفور للمنزل وفوجئت وأنا أنتظرهم في شرفة المنزل بسيارة فخمة تقف أمام باب العمارة ويهبط منها 4 أشخاص يرتدون ملابس بيضاء ويطرقون باب منزلي، وقدموا لي علبة كبيرة بداخلها (كلب) قالوا لي إنه هدية من السادات المعروف بحبه للكلاب وتربيتها والذي سمع خلال لقاء سابق لي أنني أحب الكلاب لذا قرر إهدائي ذلك الكلب".

وتحل اليوم الأحد الذكرى الـ 46 للنصر أكتوبر المجيد، والذي تغلبت فيها القوات المصرية على الجيش الإسرائيلي في 6 ساعات .