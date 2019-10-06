موسى لـ"إثيوبيا": للأسف وصلنا معكم لطريق مسدود

أبدى الإعلامي أحمد موسى، غضبه من المفاوضات الأخيرة بين الدولة المصرية ونظيرتها إثيوبيا بشأن سد النهضة قائلاً: "مصر وصلت إلى طريق مسدود بشأن مفاوضات سد النهضة في إثيوبيا".





وأضاف "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المفاوضات الخاصة بسد النهضة تمت أمس في السودان مع الجانب الإثيوبي".





وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أو أي مسئول في مصر لن يفرط في نقطة واحدة من المياه، ومصر لا تتسول المياه ولدينا حقوق تاريخية في نهر النيل ولا يستطيع أحد أن ينتقص هذه الحقوق.



