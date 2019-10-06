» الزمالك يتراجع.. ويعدل عقد "جنش"

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يعقد محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك، جلسة مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادى من أجل تعديل عقده بما يتناسب مع إمكانيات اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

يأتى ذلك بعدما تسبب الحارس فى أزمة بعد التصريحات التى أدلى بها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لتأخر حصوله على مستحقاته المالية وهو ما دفع رئيس النادي لعرضه للبيع ولكن سرعان ما حدثت مساعٍ لحل الأزمة.

مرتضى منصور أكد فى تصريحات تليفزيونية أن أزمة الحارس انتهت، وأن اللاعب اعتذر له عما بدر منه من خطأ خلال اليومين الماضيين.


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