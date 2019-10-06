أول تعليق لوالد قاتل حارس الملك سلمان

تداول مقطع فيديو لوالد قاتل حارس الملك سلمان بن عبد العزيز، مشعل ممدوح آل علي، وهو يتحدث عن نجله.

وفي مقطع الفيديو يظهر "مشعل" أثناء تلقيه العزاء من أمراء سعوديين إثر مقتل نجله على أيدي رجال الأمن بعد إقدامه على قتل اللواء عبد العزيز الفغم في الحديث الأول له بعد الواقعة.

وتحدث مشعل في الفيديو عن ملوك المملكة العربية السعودية المتعاقبين وأشار إلى أن كلاً منهم له بصمته التي تركها في البلاد.

وتوافد على مشعل آل علي عدد من الأمراء والشخصيات السعودية المعروفة لتقديم واجب العزاء في ابنه.. بالتزامن مع العزاء الذي أقامته أسرة الراحل اللواء الفغم.

وحظي مشعل ممدوح آل علي بتعاطف واسع من قبل السعوديين خاصة إثر مبادرته بالتحامل على مصابه وسرعة الحضور لأداء صلاة الجنازة على الفغم وتعزية ذويه ومشاركتهم ألم الفاجعة منذ اللحظات الأولى.