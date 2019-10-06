إخلاء سبيل 28 متهمًا بالانضمام لجماعة الإخوان

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إخلاء سبيل

أمن الدولة العليا

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 28 متهمًا بينهم 8 فتيات على خلفية اتهامهم بالانضمام ومشاركة جماعة إرهابية في أنشطتها.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة من بينها: مشاركة جماعة إرهابية أغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين بناء على إذن صادر من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم لاشتراكهم مع جماعة الإخوان في تنفيذ مخططات عدائية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالبلاد.


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