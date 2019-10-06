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شوقي غريب يعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمباراتي جنوب إفريقيا

شوقي غريب يعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمباراتي جنوب إفريقيا

الرياضة

شوقي غريب
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المصريون

شوقى غريب

أعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، قائمة الفراعنة استعدادا لآداء مباراتين وديتين أمام جنوب إفريقيا يومي 11 و13 أكتوبر الحالي.

وضمت قائمة أولمبي الفراعنة كل من:

 حراسة المرمي: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفي شوبير.

خط الدفاع :أسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، أحمد رمضان بيكهام، محمد عبدالسلام، محمد صادق، أحمد أبوالفتوح، أحمد أيمن، كريم العراقي

خط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر، احمد حمدي، فوزي الحناوي

خط الهجوم :رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبدالرحمن مجدي، وجيه عبدالحكيم، مصطفي محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان وناصر منسي

ومن المقرر أن يؤدي الفريق تدريباته اعتبارا من غدٍ، الإثنين، علي الملاعب الفرعيه لستاد القاهرة وستاد السلام.


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