  • الأحد 06 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر06:41 م
بحث متقدم
أرشيفية

تفاصيل نجاح أول عملية قلب بـ"منظومة التأمين الصحي الشامل"

سد النهضة

رد إثيوبي حاد على مصر

الشرطة العراقية

1000 دولار وراء مقتل أسرة سورية كاملة بالعراق

الفغم رفقة الملك سلمان

بالفيديو.. مفاجأة في عزاء قاتل اللواء "الفغم" بالسعودية

أرشيفية

الإفراج عن 2392 سجينًا بمناسبة ذكري أكتوبر المجيدة

اتحاد الكرة

الأمن يرفض إقامة مباريات الأهلي والزمالك على 3 ملاعب

السعودية

بشرى سارة للمواطنين في السعودية

أرشيفية

"صداع الشائعات".. المسكنات ليست حلاً

أرشيفية

بيان شديد اللهجة من «الري» بشأن أزمة «سد النهضة»

شوقي غريب

شوقي غريب يعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمباراتي جنوب إفريقيا

مانشستر سيتي يسقط أمام وولفرهامبتون بهدفي «تراوري»

الرياضة

وولفرهامبتون والسيتي
وولفرهامبتون والسيتي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مانشستر سيتي يسقط أمام نورويتش سيتي بثلاثية

#

تعادل درامي يحسم مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام

#

صحيفة بريطانية: ما قدمه «صلاح» أمام السيتي «جرس إنذار»

#

مانشستر سيتي يخطف فوزًا قاتلًا من ليستر

مانشستر سيتي

المصريون

وولفرهامبتون

تراوري

حقق فريق وولفرهامبتون فوزًا كبيرًا على مانشستر سيتي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الحد، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الانجليزي.

وجاء هدفي وولفرهامبتون عن طريق اداما تراوري في الدقيقتين 80 و94 من عمر المباراة.

وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 16 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي خلف ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر صاحب الصدارة بفارق 8 نقاط، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز الـ 11 برصيد 10 نقاط.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «لويز» يقود آرسنال للفوز على بورنموث
» تشيلسي يتخطى ساوثهامبتون برباعية
» الجونة تحقق الفوز الأول بالدوري على حساب المقاصة
» مانشستر سيتي يسقط أمام وولفرهامبتون بهدفي «تراوري»
» شوقي غريب يعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمباراتي جنوب إفريقيا
» "النقل" تعلن موعد وصول عربات ركاب سكة حديد جديدة من روسيا
» التونسيون ينتخبون ثالث برلمان بعد الثورة
» الزمالك يتراجع.. ويعدل عقد "جنش"
» سعودية شهيرة تصدم الجميع: "كل اللي اتقدمولي كلاب"
» شروط «الجبلاية» لحضور قرعة كأس مصر
» بـ"بدلة رقص".. صافيناز بإطلالة جريئة على البحر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:09 م

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
حصار السويس
أرشيف
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية